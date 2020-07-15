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今日 18:45 國際財經

歐股中段升逾1% 道期漲逾250點

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投資者憧憬新冠疫苗研發有重大進展，加上歐盟可能就復甦基金達成協議，歐洲股市中段升逾1%，道期漲逾250點。

截至本港時間傍晚6時36分，英國富時100指數報6241點，升62點或1.01%；德國DAX指數報12850點，漲152點或1.2%；法國CAC 40指數報5084點，上揚77點或1.54%；意大利富時MIB指數報20123點，升244點或1.23%。

道指期貨暫報26766點，漲276點。

新冠病毒疫情依然嚴峻，但根據最新發表在《新英格蘭醫學期刊》上的Moderna疫苗測試結果指出，該新冠疫苗在所有接受測試的患者體中均產生新冠病毒抗體，且疫苗產生的中和抗體與已康復患者產生抗體的中上水平相當。有關疫苗是可能成功的新冠疫苗中，研發進度最多的疫苗之一。

數據方面，英國6月消費物價指數(CPI)按年升至0.6%，高於5月的0.5%，預期為上升0.4%。扣除能源、食品、煙酒的核心CPI升至1.4%，高於5月的1.2%，市場原預測為持平。

另外，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員鄧雷羅(Silvana Tenreyro)表示，英國經濟從新冠疫情封鎖中的復甦，國內生產總值(GDP)將呈現斷斷續續或不完整的V形軌跡，第三季將首次出現季度增長。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報40.69美元，升0.4美元或0.99%；倫敦布蘭特期油報43.27美元，升0.37美元或0.86%。

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