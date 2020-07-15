國際財經

歐洲法院裁定，蘋果公司毋須按歐盟委員會要求，向愛爾蘭支付130億歐羅未繳稅款的決定。

歐盟委員會於2016年8月得出結論，認為愛爾蘭政府向蘋果提供了非法稅務優惠，並命令其追回130億歐羅稅款。

歐盟委員會當時指出，愛爾蘭令蘋果公司多年來支付的稅款大大低於其他公司。愛爾蘭政府和蘋果對歐盟委員會的決定提出上訴，後者認為償還稅款違反現實和常識。

愛爾蘭、蘋果公司和歐盟委員會現在有兩個月的時間，決定是否要就有關裁決提出上訴，並有可能將其提交到歐盟最高法院。