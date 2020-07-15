國際財經 即巿股評

橋唔怕舊，最緊要受！瑞德西韋(Remdesivir)降新冠肺炎死亡率後，接力BioNTech(BNTX)新冠疫苗，有望年底通過審批，上日莫德納(Moderna)亦講新冠疫苗初期人體測試效果佳，美股道指又再度大幅攀升，過去兩日單睇美股已頭暈。

全球股市相當CHOK，但值得留意兩件事，首先美滙指數相當弱，執筆時已掟到去96.16(圖一)，與大支持位95.716不遠矣，一旦連此大位都穿，勢必邁向94.65，即2019年3月低位，變相會為金價與銀價助燃。

與此同時要留意美國30年期美債，亦是一級一級往下沉，其實與近期股市回升相當矛盾，誰勝誰負最終可能要睇埋美股業績。

摩通花旗富國撥備大過煤氣市值

講到業績，昨晚摩通、花旗及富國銀行大數比市場預期好，但三間銀行上季撥備貸款損失合共接近280億美元，即相當於2170.2億港元，更比煤氣(00003)現市值(2040億港元)高，都咪話唔擔心美國經濟情況。

股市波動，金銀價格相當平穩，但本欄最愛的金銀礦股，反而跟大市一起急上急落。就以筆者美股假倉之一，全球第四大銀礦公司赫克拉礦業Hecla Mining(HL)，周一晚曾飆至4.23美元，急揚5.2%，但收市卻挫4.7%至3.83美元，但上日無厘頭又回升，全日急升10.4%，收4.23美元。

HL急彈唔喺無原因，因為銀價突破19美元後(圖二)，一度升至19.37美元，若果銀價升穿19.64美元，將有望攀至21.1美元，即2016年7月高位，變相利好一堆銀礦股及銀礦ETF SIL。

金銀礦股除咗受惠價格上升帶動外，還有三大因素利好。首先喺能源價格低，變相成本下降，其次在過去五年金銀價格低殘期時，礦商都齊齊瘦身，搣甩肥膏過寒冬，令今日未被吞噬的礦業營運效益遠比過往佳。

最後是金銀礦大多位於南美洲、澳洲及非洲等地，上述地方滙價下跌唔少，也令近期投入成本也降，連同金銀價上升，金銀礦股估值向上移，現只是剛剛開始。

作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）

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