國際財經

美國通脹數據較預期佳、歐盟可能就復甦基金達成協議，加上投資者憧憬新冠疫苗研發有重大進展，歐洲股市早段走升。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報6234點，升54點或0.88%；德國DAX指數報12817點，升120點或0.95%；法國CAC 40指數報5051點，升44點或0.89%；意大利富時MIB指數報20105點，升225點或1.13%。

道指期貨暫報26722點，升231點。

環球新冠病毒疫情依然嚴峻，但根據最新發表在《新英格蘭醫學期刊》上的Moderna疫苗測試結果指出，該新冠疫苗在所有接受測試的患者體中均產生了新冠病毒抗體，且疫苗產生的中和抗體與已康復患者產生抗體的中上水平相當。Moderna疫苗是可能成功的新冠疫苗中，研發進度最多的疫苗之一。

美國經濟方面，達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，美國經濟明年預料出現高於長期趨勢的增長。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)相信，美國國會將於本月通過新的振興經濟措施，以避免商界及家庭陷入財政斷崖，又相信美國經濟下半年仍然會保持增長，儘管下行風險嚴峻。

油價走高，因美國上周原油庫存減幅超過預期，市場等待今日稍後一場會議，以了解石油出口國組織及其盟友(OPEC+)未來產出水平的動向。紐約原油期貨現時每桶報40.65美元，升0.36美元或0.89%；倫敦布蘭特期油報43.25美元，升0.35美元或0.82%。