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新冠病毒疫情肆虐全球，市場憧憬疫苗研發成功之際，德國默克藥廠(Merck KGaA)行政總裁弗雷澤(Kenneth Frazier)卻大潑冷水。

弗雷澤接受《哈佛商業評論》訪問時指出，研發中的新冠疫苗不保證能奏效，那些聲稱年底前可盼來疫苗的人在對公眾造成嚴重傷害。

他稱，潛在的疫苗可能並不具備在大規模人群中快速投入使用的品質。如果要在數十億人口中使用一種疫苗，最好清楚那種疫苗能做什麼。

路透早前引述一名美國官員表示，與美國政府合作的製藥廠有望在夏末開始積極生產一種新冠疫苗。