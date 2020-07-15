國際財經

網上短租住宿平台Airbnb公布，7月8日的全球訂房次數突破100萬，是3月3日以來首見，反映受到新冠肺炎大流行重創的業務有復甦勢頭。

該公司相信，大部分預訂行程是在8月7日或之前開始，可能與房租跌至可負擔水平有關。