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特朗普:沒興趣與華磋商第二階段貿協

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美國總統特朗普表示，對與中國討論第二階段貿易協議不感興趣，又說美國可以向中國加徵大量關稅。

特朗普接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪，被問及美中第二階段貿易協議磋商是否已胎死腹中時表示，首階段貿協剛簽署不久便爆發新冠疫情，現在對與中國就另一項貿易協議進行磋商不感興趣。兩國今年1月簽署首階段貿協。

另外，特朗普稱，如果美國想的話，可以向中國加徵龐大關稅。他會視乎事態發展。

對於何時與國家主席習近平對話，以及有否計劃短期內與他對話，特朗普直言，沒有計劃與習近平對話。

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