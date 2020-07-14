國際財經

美股周二先跌後反覆回升，華爾街大行摩根大通業績超預期，加上傳統股份包括重型機械股Caterpillar及油股造好，帶動道指最多曾升604點；花旗業績雖然好過預期，惟盈利跌幅較大，富國則令人失望，銀行股表現參差，科技股同樣個別發展，令標指和納指相對較遜色。

道指收市仍飆556點或2.13%，報26642點，為連續第3個交易日造好，Caterpillar上揚4.94%，為表現最強的道指成份股。雪佛龍和埃克森美孚都漲逾3%。摩通一度升2.35%，收市回順只漲0.56%；富國和花旗分別下滑4.57%及3.95%，拖累標指銀行股指數收市跌1.18%。標指一度挫0.87%，收市仍反彈1.34%。納指收市升0.94%；亞馬遜和Netflix分別回吐0.64%和0.12%，Google母企Alphabet、Facebook以及微軟升幅介乎0.31%至0.62%；蘋果則顯著抽高1.79%。

通脹仍低 儲局可續放水

標指成份公司第二季盈利估計平均減少達40%，是2008年金融海嘯以來最大季度跌幅，MAI資本管理公司首席股票策略員格里桑蒂(Christopher Grisanti)表示，市場對盈利的預測實在太低，意味未來兩三周公布的業績很大機會超預期。

隨着經濟重開，美國消費物價指數(CPI)4個月來首次回升，在6月按月上升0.6%，是2012年迄今最大增幅，且高於市場估計的0.5%；若按年計，CPI升0.6%。撇除糧食和能源的核心CPI按月升0.2%，按年上揚1.2%。

不過，由於疫情未有平息跡象，整體通脹趨勢仍然向下，聯儲局顯然會繼續放水支持經濟。

美國各地疫情惡化，加上英國5月份經濟增長不及預期，歐洲股市呈個別發展，科技股表現較差。德股收低0.8%，法股挫0.96%，英股微揚0.06%。

由於新加坡進入技術性衰退，消息令亞股下跌，MSCI亞太指數(不計日本)低收0.93%，日本股市則挫0.87%。