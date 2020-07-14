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今日 01:21 國際財經

歐股收市回吐 科技股表現較弱

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美國各地疫情惡化，加上英國5月經濟增長不及預期，歐洲股市周二呈個別發展，科技股表現較差。泛歐指數Stoxx 600收市回吐0.84%，報367點。

英國富時100指數收報6179點，微升0.06%或3點；德國DAX指數收報12697點，回落0.80%或102點；法國CAC 40指數收報5007點，下滑0.96%或48點；意大利富時MIB指數收報19879點，下挫0.62%或123點；西班牙IBEX 35指數收報7352點，倒退1.01%或74點。

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