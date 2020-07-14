國際財經

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)周二建議，在新一份歐盟預算中保留50億歐羅(441.89億港元)，作為英國脫歐應急儲備，以應對脫歐的不可預知情況。

米歇爾表示，歐盟委員會應於明年2月，評估英國與歐盟最新政治實況，把應急儲備用於最須要受助的地方。

歐盟領袖將於下周的峰會上討論歐盟預算建議。比利時首相Sophie Wilmes稱，應該為最壞情況作好準備。

英國與歐盟談判代表本周在倫敦開會，但會談未有突破。雙方下周將在比利時布魯塞爾繼續開會討論。