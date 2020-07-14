國際財經

美國6月消費物價指數(CPI)創近8年來最大升幅，顯示隨着經濟重啟活動進一步開展，市場消費力度亦逐漸自谷底回升，美股周二輕微低開後輾轉上行，道指尾段將升幅擴大至逾400點，標指及納指也反覆造好。

截至本港時間凌晨約2時23分，道指報26494點，上揚408點或1.57%；標普500指數報3181點，進賬26點或0.85%；納指報10436點，攀升45點或0.44%。大型科網股個別發展，蘋果和特斯拉(Tesla)都抽高約1.3%；不過，亞馬遜回落1.63%，Netflix都下滑1.27%，Alphabet及Facebook則偏軟。重型機械股卡特彼勒(Caterpillar)上升3.46%，暫時為表現最強的道道指成份。

摩通花旗盈利跌 富國錄虧損

華爾街投資者正在消化銀行業績，摩根大通第二季盈利46.87億美元，按年跌51.44%，每股盈利1.38元，較市場預期為佳。花旗集團第二季盈利13.16億美元，按年跌72.58%，每股盈利0.5元，高於市場預期的0.32元。富國銀行(Wells Fargo)第二季虧損23.8億美元，每股虧損0.66元，預期虧損0.13元；去年同期盈利62.1億元。

市場也注視中美關係變化。其中，英國文化大臣杜永敦(Oliver Dowden)向議會發表聲明表示，英國今年12月31日起禁止新採購華為的5G設備，並在2027年前在其電訊網絡中禁用華為的產品。

美國加州因應新冠疫情持續蔓延，宣布實施新的限制措施，也是影響美股的因素之一。

數據方面，美國6月消費物價指數按月上升0.6%，高於市場預期，創近8年來最大升幅，亦結束過去3個月跌勢，主要由經濟重啟，以及食品和汽油價格上升帶動；指數按年升幅亦是0.6%，符合市場預期。

扣除食品及能源項目的核心消費物價指數按月上升0.2%，高過市場預期；按年上升1.2%，同樣高過市場預期。

美元金價回軟 油價先跌後回穩

美元受壓，ICE美滙指數現時回落0.25%，報96.22。歐羅抽高0.49%，報1.1402美元。

國際金價收窄跌勢，紐約期金收市回吐0.04%，每盎斯報1813.4美元，全日低位及高位分別報1791.1及1815美元。

美國、印度及香港等多個地區分別收緊防疫封鎖措施，市場憂慮削弱原油需求，油價一度受壓。不過，交易商觀望石油出口國組織及盟友(合稱OPEC+)周二及周三舉行會議，預料由8月起開始降低減產幅度，油價低位回穩。紐約期油目前倒升0.27%，每桶報40.21美元；全日暫時的低位及高位分別見39.07及40.57美元。倫敦布蘭特期油都上揚0.42%，報42.9美元；全日暫時的低位及高位分別見41.80及43.22美元。