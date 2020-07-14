國際財經

美國6月消費物價指數(CPI)創近8年來最大升幅，顯示隨着經濟重啟活動進一步開展，市場消費力度亦逐漸自谷底回升，美股周二輕微低開後輾轉上行，道指中段一度升逾300點；石油股表現較佳，科技股則反覆偏軟。

截至本港時間凌晨約零時01分，道指報26388點，升303點或1.16%；標普500指數報3168點，上揚12點或0.41%；納指報10373點，跌17點或0.17%。油股埃克森美孚與佛雪龍都攀升約2.9%。重型機械股卡特彼勒(Caterpillar)抽高3.19%，暫時為表現最強的道指成份股。

摩通花旗盈利跌 富國錄虧損

華爾街投資者正在消化銀行業績，摩根大通第二季盈利46.87億美元，按年跌51.44%，每股盈利1.38元，較市場預期為佳。花旗集團第二季盈利13.16億美元，按年跌72.58%，每股盈利0.5元，高於市場預期的0.32元。富國銀行(Wells Fargo)第二季虧損23.8億美元，每股虧損0.66元，預期虧損0.13元；去年同期盈利62.1億元。

市場也注視中美關係變化。其中，英國文化大臣杜永敦(Oliver Dowden)向議會發表聲明表示，英國今年12月31日起禁止新採購華為的5G設備，並在2027年前在其電訊網絡中禁用華為的產品。

美國加州因應新冠疫情持續蔓延，宣布實施新的限制措施，也是影響美股的因素之一。

數據方面，美國6月消費物價指數按月上升0.6%，高於市場預期，創近8年來最大升幅，亦結束過去3個月跌勢，主要由經濟重啟，以及食品和汽油價格上升帶動；指數按年升幅亦是0.6%，符合市場預期。

扣除食品及能源項目的核心消費物價指數按月上升0.2%，高過市場預期；按年上升1.2%，同樣高過市場預期。

美元金價回軟 油價先跌後回穩

美元受壓，ICE美滙指數現時回落0.27%，報96.20。歐羅抽高0.52%，報1.1405美元。

國際金價收窄跌勢，紐約期金現時回吐0.15%，每盎斯報1811.4美元，全日低位及高位分別報1791.1及1814.6美元。

美國、印度及香港等多個州份或地區分別收緊防疫封鎖措施，市場憂慮削弱原油需求，交易商也在觀望石油出口國組織及盟友(合稱OPEC+)周二及周三舉行會議，預料由8月起開始降低減產幅度，油價一度受壓，其後回穩。紐約期油目前倒升0.85%，每桶報40.44美元；全日暫時的低位及高位分別見39.07及40.57美元。倫敦布蘭特期油都上揚0.73%，報43.03美元；全日暫時的低位及高位分別見41.80及43.22美元。