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上周三（7月8日）英國財政部長蘇納克（Rishi Sunak）宣布規模達300億英鎊的一籃子支出計劃，以幫助經濟從疫情危機中恢復。英鎊/美元直至當日為止錄得四日連續上升，並於上周四（7月9日）進一步升至1.2667，創自6月16日以來的三周新高。

不過，德國總理默克爾（Angela Merkel）於上周三亦指出歐盟應該為2021年英國硬脫歐做好充分準備，顯示英國脫歐談判並不順利。受此利淡消息影響，英鎊/美元數次上探至1.2660水平後均受制回落，本周一（7月13日）再度跌穿1.2600水平，今日（7月14日）更一度跌至1.2500邊緣。

值得留意的是，今日（7月14日）下午公布的一系列英國經濟數據如5月貿易帳、5月工業產出、5月建築業產出等經濟數據好壞參半，但5月國內生產總值（GDP）按月上升僅1.8%，遠低於市埸預期上升5.5%，這顯示整體英國經濟情況仍然疲弱，英鎊短期走勢或會繼續受拖累。市埸應留意周三（7月15日）14:00英國將公布6月消費物價指數（CPI），而周四（7月16日）14:00及20:30亦分別會公布英國6月失業率以及美國6月零售銷售，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元於6月29日跌至1.2249，並創下1個月新低，其後滙價於1.2250受到支持並重新向上，形成小型上升通道。不過，英鎊/美元於7月9日觸及1.2667後受阻回落，其後多次上探1.2660附近水平均告失敗，目前更進一步跌穿小型上升通道。若短期內英鎊/美元仍受制於1.2660之下並進一步跌穿1.2500支持的話，後市或會進一步下滑至日線圖的大型上升通道底部1.2300-1.2320區域。

交易策略方面，我們根據7月8日策略於1.2600建立的英鎊/美元沽盤（下望1.2305，升穿1.2650止損）已於1.2650平倉，虧損50點。短期內待英鎊/美元下跌至1.2310-1.2330區域買入，上望1.2640，跌穿1.2240止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供