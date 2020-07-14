國際財經

全球新冠肺炎確診人數持續大幅上升，部分地區更重新暫停經濟活動，加上中美在南中國海的爭拗升溫，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報6157點，跌18點或0.3%；德國DAX指數報12610點，挫188點或1.48%；法國CAC 40指數報4973點，跌82點或1.64%；意大利富時MIB指數報19828點，下滑175點或0.88%。

道指期貨暫報26065點，升97點。

美國每日新增確診個案連續3天超過6萬。加州要求轄區內各郡縣即時停止室內餐飲娛樂活動，包括餐廳、酒吧、電影院和博物館等，投資者憂慮疫情對經濟活動的影響或惡化。

另外，美國國務卿蓬佩奧表示，中國堅持擁有具主權爭議的南中國海大部分海域內資源的指稱並沒有法理依據，且該國有意以威脅方式取得有關資源。中國外交部指出，美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的做法。

數據方面，新冠疫情危機一度重創英國經濟，在解除防疫封鎖措施後經濟活動開始回升，國內生產總值(GDP)在4月創紀錄下滑20.3%，5月按月回升1.8%，惟反彈力度遜於預期。

油價受壓，紐約原油期貨現時每桶報39.77美元，跌0.33美元或0.82%；倫敦布蘭特期油報42.43美元，跌0.29美元或0.68%。