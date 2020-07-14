國際財經

全球新冠肺炎確診人數持續大幅扳升，部分地區更重新暫停經濟活動，加上中美在南中國海的爭拗升溫、歐盟復甦基金恐難有進展，歐洲股市早段走低。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6119點，跌57點或0.92%；德國DAX指數報12588點，跌211點或1.66%；法國CAC 40指數報4969點，跌86點或1.72%；意大利富時MIB指數報19811點，跌191點或0.96%。

道指期貨暫報26030點，升62點。

美國的每日新增確診個案連續3天超過6萬。加州要求轄區內各郡縣即時停止室內餐飲娛樂活動，包括餐廳、酒吧、電影院和博物館等，投資者憂慮疫情對經濟活動的影響或惡化。

中美歐等地區的貿易爭拗升溫，美國日前就新疆人權問題對中國官員實施制裁，中方採取反制措施。歐盟亦因應香港問題計劃對中國實施制裁。

另外，美國國務卿蓬佩奧表示，中國堅持擁有具主權爭議的南中國海大部分海域內資源的指稱並沒有法理依據，且該國有意以威脅方式取得有關資源。有分析員指，蓬佩奧的觀點未有太多新意，只是措詞更嚴厲，並首次以「非法」(unlawful)的字眼，而他選擇在中美兩國關係緊張時間發表聲明，顯示無意讓爭拗降溫。

歐洲方面，德國總理默克爾表示，儘管德國與意大利在歐盟復甦基金議題上作出讓步，但不擔保歐盟領袖在7月峰會期間，將同意設立復甦基金，以及通過歐盟財政預算計劃。

國際油價在油組減產聯盟(OPEC+)委員會開會前受壓，紐約原油期貨現時每桶報39.32美元，跌0.78美元或1.95%；倫敦布蘭特期油報41.99美元，跌0.73美元或1.71%。