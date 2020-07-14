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Cellnex傳擬競購長和歐洲無線塔業務股權

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外電引述知情人士表示，歐洲最大無線電塔運營商、西班牙Cellnex Telecom SA正考慮競購長和(00001)的歐洲無線塔業務少數股權。

知情人士稱，雙方正就收購少數股權事項進行初步洽商。如果交易達成，對這部分資產的估值可能高達100億歐羅(約879億港元)。

知情人士表示，長和一直在與顧問合作，將其歐洲塔業務分拆為一家獨立的附屬公司，並正考慮出售該業務的少數股權。今次的初步洽商不一定會達成正式要約，其他競購者仍有可能會出現。

Cellnex和長和的代表不予置評。

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