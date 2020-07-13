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今日 05:50 國際財經

觀望氣氛濃 美滙偏軟

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滙市觀望美國通脹數據，以及大藍籌季度業績，以判斷經濟前景，美元滙價周一變動不大。

ICE美滙指數尾段輕微下跌0.07%，至96.538。

加州因新冠病毒確診人數上升，即時禁止室內餐飲娛樂活動，市場對疫情感到關注，避險情緒增強，美滙受惠。

交易商相信，周二公布的美國消費物價指數，與周四公布的上月零售銷售貨值數據，加上大藍籌管理層在業績後對經濟前景的評論，都可能揭示美國經濟現情及前景，對美滙有指示作用。

歐羅兌美元升0.42%，至1.134美元。

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