國際財經

儘管美國仍受新冠肺炎疫情困擾，美股周一早段承接上周升勢造好，加上開發肺疫疫苗再傳好消息，以及百事出爐季度業績較預期佳，道指曾飆563點；納指在科技股推動下再次破頂，高見10824點；標指今年以來累計也一度輕微轉升。不過，加州要求轄區內各郡縣即時停止室內餐飲娛樂活動，包括餐廳、酒吧、電影院和博物館等，投資者憂慮疫情對經濟活動的影響或惡化，美股高位回落，科技股拖累大市表現，道指尾段一度輕微轉跌，納指收市滑落超過2%。

道指收市微升10點，報26085點，尾段一度倒跌31點，低見26044點。標指收市跌0.94%，報3155點。納指倒插2.13%，收市報10390點；踏入中段一度抽高1.95%。消息帶動輝瑞股價收市升4.08%，為升幅最大的道指成份股；BioNTech更躍升一成。特斯拉(Tesla)收市跌3.08%，報1497.06美元；早段曾創新高見1794.99美元，升幅達到16.20%。

龍頭科網股破頂倒插

龍頭科網股破頂倒插，亞馬遜收市滑落3%，報3104美元；早段曾破頂見3344.29美元。Facebook收市倒退2.48%，報239美元；盤中曾破頂見250.15美元。Netflix收市挫4.23%，報525.5美元；早段曾創新高見575.37美元。蘋果收市跌0.46%，報381.91美元；早段曾創新高見399.82美元。Alphabet收市跌1.74%，報1512.23美元；早段曾創新高見1576.36美元。

美國的每日新增確診個案連續3天超過6萬。Vital Knowledge創辦人克里薩富利在分析報告稱，市場繼續冷靜對待疫情的消息，似乎寄望疫苗面世。輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生物科技公司BioNTech所開發4隻肺疫疫苗中，有兩隻獲美國食物及藥品管理局(FDA)快速核准的資格，本月料可進入測試階段。

歐洲股市造好，英國及德國股市分別漲1.33%及1.32%；法國股市受到政府將於本周推新刺激方案的消息帶動，高收1.73%。

避險需求消退，美滙指數一度低見96.27，尾段收窄跌幅至0.11%，報96.54；兌日圓則升0.29%，至每美元兌107.23日圓；兌英鎊攀升0.52%，報1.2555美元。歐羅升0.39%，兌1.1345美元。

金市因中美關係緊張而造好，紐約8月期金曾升至每盎斯1818.8美元，收市升0.7%，報1814.1美元。

國際油價在油組減產聯盟(OPEC+)委員會本周三(15日)開會前受壓，紐約8月期油曾挫2.66%，低見每桶39.47美元；收市跌幅收窄至1.1%，報40.10美元。布蘭特9月期油以緊貼全日低位收市，報每桶42.72美元，滑落1.14%。市場預期OPEC+下月開始降低減產幅度，利淡油價表現。