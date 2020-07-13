國際財經

新冠病毒疫苗傳出好消息，投資者樂觀情緒上漲，帶動美股周一高開高走，道指中段曾飆逾500點，納指再破頂，標指今年以來累計也扭跌為升。不過，加州要求轄區內各郡縣即時停止室內餐飲娛樂活動，包括餐廳、酒吧、電影院和博物館等，投資者憂慮疫情對經濟活動的影響或深化，美股高位回落，道指尾段縮窄升幅至不足100點，科技股表現相對較差，納指滑落超過1.7%。

截至本港時間凌晨約3時38分，道指報26147點，升72點或0.28%；標普500指數報3162點，倒跌22點或0.72%；納指報10436點，倒插181點或1.71%。迪士尼下滑2.56%，暫時為跌幅最大的道指成份股。輝瑞(Pfizer)仍升4.09%，暫時為表現最強的道指成份股。

輝瑞與BioNTech疫苗研發獲進展

據外電報道，德國生物新技術公司BioNTech，以及美國製藥業龍頭輝瑞表示，針對兩間公司合作開發的新冠疫苗，預期快將通過審批。輝瑞股價抽高超過5%，暫時為表現最強的道指成份股。

新冠肺炎確診人數持續上升。根據世衞報告，周日全球新增新冠肺炎病例數目較前一日增加超過23萬宗，再度創新高；死亡病例較前一日增加5285宗。世衞表示，目前世界各國極不可能根除病毒，或許需要重啟防疫封鎖措施，才能遏制疫情。

白宮首席傳染病學家福西(Anthony Fauci)和白宮關係不斷惡化，儘管美國多個州份新冠疫情急速反彈，但福西要求再次封鎖經濟的看法卻遭到反對。