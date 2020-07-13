國際財經 即巿股評

由於美國新冠肺炎疫情再度惡化，當地超過20個州份已宣佈暫停經濟重啟活動，多個美國聯儲局官員包括副主席克拉里達（Richard Clarida）上周均表示或會推出更多貨幣寬鬆措施。美滙指數於上周四（7月9日）曾跌至96.23，創自6月11日以來的近一個月新低。歐羅/美元則受惠於美匯指數弱勢而升至1.1368，同樣創6月11日以來的近一個月新高。

不過，歐羅/美元在1.1340至1.1350的阻力仍十分強勁，滙價短暫升破1.1350後遭受獲利沽盤打壓，很快掉頭回落。與此同時，上周四晚美國三大股指於盤中大跌，道指曾重挫逾500點，投資者風險情緒降溫，拖累歐羅/美元拾級而下，翌日更進一步跌至1.1252才企穩，目前滙價已重返1.1300上方，暫時於1.1320水平波動。市埸應留意歐洲央行將於本周四（7月16日）19:45 公布議息決議，屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元於7月1日跌至1.1182後輾轉回升，於日線圖形成上升通道。若短期內歐羅/美元能企穩於上升趨勢線支持1.1270之上的話，後市或會繼續沿上升通道上探1.1360-1.1380區域，甚至是6月10日高位1.1420水平。

交易策略方面，短期內待歐羅/美元下跌至1.1180-1.1205區域買入，上望1.1410，跌穿1.1150止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供