國際財經

市場憧憬新冠病毒疫苗研發成功，以及美國有新措施救助就業市場，惟美國藍籌季績期本周將揭開序幕，歐洲股市中段升幅收窄。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報6155點，升60點或1%；德國DAX指數報12758點，漲124點或0.99%；法國CAC 40指數報5012點，升42點或0.85%；意大利富時MIB指數報19817點，上揚50點或0.25%。

道指期貨暫報26115點，升138點。

美國單日新增確診人數接連創新高，但吉利德藥廠(Gilead Sciences)數據顯示，抗病毒藥瑞德西韋(Remdesivir)有助降低新冠肺炎死亡率達62%；德國生物新技術公司BioNTech行政總裁薩欣(Ugur Sahin)表示，與美國醫藥巨擘輝瑞共同開發的新冠疫苗，預計在今年底前通過審批。

另外，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，國會下一份抗疫紓困法案可能較之前的同類法例更具針對性，將援助短期內難以重返就業市場的國民。民主黨籍國會眾議院議長佩洛西認為，國會議員要尋求共識，以延長本月底到期的額外失業救濟安排，協助民眾應對新冠肺炎大流行衝擊。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報39.94美元，跌0.61美元或1.5%；倫敦布蘭特期油報42.72美元，跌0.52美元或1.2%。