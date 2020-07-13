國際財經 港股直擊 即巿股評

又有證據顯示瑞德西韋(Remdesivir)有助降低新冠肺炎死亡率，加上BioNTech(BNTX)與輝瑞(PFE)共同研發的新冠疫苗，有望年底通過審批，上周五美股再度喜氣洋洋，道指大升369點，納指續創新高，但值得留意是依然道指依然未收復島型頂，標指則勉強收復。

神藥瑞德西韋對醫治新冠肺炎愈來愈多證具見效，本欄3月9日也曾介紹製造廠此神藥的藥廠吉利德科學(GILD)，筆者更一度身體力行，真金白銀買吉利德科學，故仔雖然相當Sexy，但投資者卻一於懶理，股價3月至今依然在71.662至78.61美元走上落，用兩個字形容就喺-悶爆，最終筆者頂唔順，換馬回歸金礦股。

美股本周踏入業績期

美股本周踏入業績公布期，一堆銀行股如富國銀行、花旗、大摩及摩通會陸續放榜，科技股有NETFLEX，晶片股就有ASML、台積電及5G股愛立信，藥股就有強生雅培，但更值得留意喺達美航空，在疫情持續下，到底航空公司盤數會有幾爛。

經過3月中央行狂印後，股市大幅反彈後，指數的確升咗唔少，但分析員對標普500指數內的企業盈利預測，依然同上個月無咩變化(圖一，紅線)，股本回報率卻由2月中的20%，劈到現時只得14.3%(圖一，紫線)，現時預期市盈率升到25.4倍(圖一，黃線)，相當於2000年科網股爆破時期，估值仍甚貴，但又奈得咩何，唯有瞇埋雙眼跟芬佬一齊唔理奮力追，更重要喺股市大冧時，做唔到第一批跳船，都要做到第二批。

筆者路邊社統計，年初逾迄今為止，純做港股買賣的基金，最低消費要有一成增長，以港股配合美股策略要有兩成升幅，純打美股基金最低消費起碼要有三成增長。

港股模擬倉今年暫升兩成三

之前公開過美股倉，喺時候也公布港股倉，此倉今年累兩成三(同期恒指跌8.4%)，過去一年也大幅跑贏恒指，此倉截至今日揸住20隻股份，頭兩位是金礦股山東黃金(01787)及招金(01818)，持股分別為11.9和10.9%，第三為平安好醫生(01833)，同時揸了一大堆物管股，佔整個組合超個三成。

至於美股組合方面，今年累計暫飆五成，比最高峰期大升56%有所回落，原因是美國金銀礦股未有跟隨金價，但仍跑贏標指及納指(同期分別跌1%和升24.1%)加上部分做了淡倉所影響。不過，自從金價升穿之前的1750美元重大阻力後，此倉已再重上部署，現時持有十隻股份，全屬金銀礦股，持倉最高首三位分別為SSR Mining(SSRM)、B2gold(BTG)及泛美白银(PAAS)，佔比分別為12.8%、11.99%和11.9%。

當然此兩倉只供參考，切記跟車太貼，始終挨近業績期，一唔對路隨時會反手做淡。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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