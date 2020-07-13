國際財經

歐洲股市早段升逾1%，因市場憧憬新冠病毒疫苗研發成功且可戰勝疫情、美國有新措施救助就業市場，投資者又關注石油出口國組織(OPEC)會議減產情勢，以及藍籌季績期本周將揭開序幕。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6172點，升76點或1.26%；德國DAX指數報12799點，漲165點或1.31%；法國CAC 40指數報5023點，升52點或1.06%；意大利富時MIB指數報19977點，上揚209點或1.06%。

道指期貨暫報26106點，升129點。

中美關係持續繃緊，《華爾街日報》引述消息人士稱，美國政府仍評估就中國在香港實施《港區國安法》的制裁方案，但不大可能推出打擊香港金融中心地位的措施。美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)亦表示，總統特朗普可能採取強硬行動，應對中國短視頻平台抖音國際版TikTok。

不過，美國或推新措施紓緩經濟壓力。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，國會下一份抗疫紓困法案可能較之前的同類法例更具針對性，將援助短期內難以重返就業市場的國民。民主黨籍國會眾議院議長佩洛西認為，國會議員要尋求共識，以延長本月底到期的額外失業救濟安排，協助民眾應對新冠肺炎大流行衝擊。

美國單日新增確診人數接連創新高，但吉利德藥廠(Gilead Sciences)數據顯示，抗病毒藥瑞德西韋(Remdesivir)有助降低新冠肺炎死亡率達62%；德國生物新技術公司BioNTech行政總裁薩欣(Ugur Sahin)表示，與美國醫藥巨擘輝瑞共同開發的新冠疫苗，預計在今年底前通過審批。

美國新增病例數再創紀錄，打擊市場對燃料消費快速復甦的預期，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報40.13美元，跌0.42美元或1.04%；倫敦布蘭特期油報42.86美元，跌0.38美元或0.88%。

OPEC+將於周三(15日)召開視像會議，討論7月後的供應安排。有媒體報道，俄羅斯大型石油企業在能源部未有提供任何指示下，準備下月增加產量。伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh表示，將增加原油產量。