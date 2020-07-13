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安聯(Allianz)旗下貿易信用保險公司裕利安宜(Euler Hermes)發表報告，指第二波新冠疫情的防疫措施將限制經濟復甦速度，把今年全球GDP預測由4月時的按年收縮3.3%，下調至收縮4.7 %。全球貿易量今年將縮減15%，能源、金屬、交通服務以及汽車製造業行業最受影響。

報告指出，自今年4月以來，全球經濟運轉只恢復至原來的七至八成，預計這情況將持續至年底，並要到明年底才有望回復至疫前水平。該行預測，明年GDP將會恢復增長4.8%。

裕利安宜於修訂預測中提到，中國仍是唯一在今年仍能錄得經濟增長的主要經濟體，但全年GDP增​​長預測則下調0.3個百分點至1.5%，明年增速為7.6%。美國、英國及歐盟的今年GDP預測，下修至分別收縮5.3%、13.3%及9%；亞太區GDP平均收縮1.3%，當中日本下滑5.7%。

報告稱，6月中國的經濟活動已恢復至正常的95%水平，但短期內製造業的復甦可能受到私人消費低及全球貿易仍然受壓的限制。正面因素方面，受政策帶動的行業例如基建及建造的反彈速度更快。內地政策的支持更為積極及保障就業，報告預期今年內地的財政刺激規模將相當於GDP的7.1%，同時貨幣政策亦更為寬鬆，中小微企為支持重點。

該行預期，德國、荷蘭、瑞士及奧地利的經濟復甦將最快，料歐洲的GDP要到2022年底至2023年才可回復至疫前水平，而中國及美國則可能早一年達至，但這取決於對第二波疫情的控制。

鑑於今年下半年及明年的企業破產風險較高，報告預期2020至21年全球破產率將上升35%，主要由於銀行資產質素及企業盈利率下降，引發更多僵屍企業。