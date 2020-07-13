國際財經

南韓金融監督院(Financial Supervisory Service)公布，外資6月在南韓股市淨沽出4200億韓圜(約27.7億港元)，連續5個月減持；在南韓債市則淨買入3.436萬億韓圜(約226.65億港元)，連續6個月增持。

截至6月底，境外投資者股票持倉總額為541.6萬億韓圜，按月增加21萬億韓圜，佔市值總額的30.9%。債券方面，外資持有146.6萬億韓圜，佔整體的7.4%。分析指出，這主要是由於南韓國債利率較高。