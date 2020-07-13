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今日 10:09 國際財經

伊朗俄羅斯傳增產 油價偏軟

石油出口國組織與盟國(OPEC+)本周將開會討論原油供應問題之際，紐約期油價格在亞洲時段偏軟，紐約原油期貨現時每桶報40.28美元，跌0.6%；倫敦布蘭特期油報42.96美元，跌0.6%。

OPEC+將於7月15日召開視像會議，討論7月後的供應安排。有媒體報道，俄羅斯大型石油企業在能源部未有提供任何指示下，準備下月增加產量。

其他影響油價的消息還包括，伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh表示，將增加原油產量；利比亞國營石油企業宣布，再度暫停出口原油。

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