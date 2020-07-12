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今日 04:25 國際財經

特斯拉應對疫情衝擊 降Model Y售價6%促銷

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美國電動車製造商特斯拉(Tesla)下調運動功能型車Model Y售價3000美元或6%，最新售價由49990美元(38.99萬港元)起；4個月前初推出時，其售價由52990美元起。

特斯拉3月才推出該型號電動車，今次減價顯示該公司尋求在新冠肺炎大流行衝擊下爭取銷量的策略一部分。該公司在5月也降低了Model 3、Model X與Model S的售價。

該公司日前公布第二季銷量，雖然較首季顯著回落，但優於市場預期，股價其後扳升至紀錄高位，市值超越日本豐田，成為全球市值最高的汽車製造商。

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