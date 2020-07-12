國際財經

美國藍籌季績期本周揭開序幕，市場人士預期，新冠肺炎大流行對華爾街股市的衝擊將進一步浮現，標準普爾500指數將可能迎來12年來最差的季績。

回顧上周，道指升0.96%，標指與納指升1.76%與4.01%。三項指數均是連續第二周上揚。展望本周，市場焦點將是藍籌業績消息。

根據最新安排，為季績期揭開序幕的是百事可樂。該公司將於周一公布上季業績；周二則是由多間大銀行接棒，包括摩根大通、富國、花旗，非金融類的則有達美航空；周三公布的有高盛、梅倫銀行、US Bancorp、PNC、聯合健康、美國鋁業等；周四公布的是美銀、摩根士丹利、強生、雅培藥廠、台積電、Netflix；周五公布的包括貝萊德、Ally Financial、Regions Financial、Citizens Financial、Kansas City Southern及LM Ericsson。

Refinitiv數據顯示，分析員預期標指成分股平均利潤跌幅為44%，是2008年第4季的67%跌幅以來最差，主要是受到新冠肺炎大流行衝擊經濟所影響；金融類企業料最受創，平均利潤跌幅超過52%。

Ally Invest投資總監Lindsey Bell認為，本次季績公布期將全面反映藍籌受到疫情重創的程度，但投資者不會單單因業績數據而作出判斷，更重要的是看企業對前景的看法，包括作出的業績預測等，而本周的確診人數與股價累計表現等也影響投資者的看法。

Bleakley Adivsory Group首席投資策略師Peter Boockvar也相信，藍籌業績將是本周焦點，但不是數值，而是管理層的看法，科技巨擘將是首要焦點，其次是半導體類、汽車類、電腦及手機商。Refinitiv數據顯示，分析員預期科技股上季利潤將下滑8%，而最差表現的是能源類，跌幅預期是154%，其次是耐用消費品類，跌幅為114%。

除了藍籌業績外，市場另一焦點是美國經濟數據，較具瞄頭的包括周二公布、反映通脹的上月消費物價指數(CPI)，以及周四公布的上月零售銷貨值。