國際財經

國際金融協會(IIF)公布提供新工具，幫助20國集團(G20)更容易向部分全球最貧窮國家提供停止償債安排。

由全球逾450間銀行與全球性金融機構組成的IIF指，在聯合國與其他機構要求下，已經設定暫時豁免文件，幫助G20合法地完成貧窮國暫免還債安排。

G20在4月提出凍結73個最貧困國家償債行動DSSI，令到後者可專注應對新冠肺炎大流行衝擊。41個國家表達有意參與DSSI，但最終只有半數國家簽訂協議，因為部分國家擔心此舉引致技術性違約。因此，IIF設計上述文件，紓緩該等國家的憂慮。