 
熱門：

今日 08:48 國際財經

IIF推工具 利貧窮國參與G20暫免還債安排

國際金融協會(IIF)公布提供新工具，幫助20國集團(G20)更容易向部分全球最貧窮國家提供停止償債安排。

由全球逾450間銀行與全球性金融機構組成的IIF指，在聯合國與其他機構要求下，已經設定暫時豁免文件，幫助G20合法地完成貧窮國暫免還債安排。

G20在4月提出凍結73個最貧困國家償債行動DSSI，令到後者可專注應對新冠肺炎大流行衝擊。41個國家表達有意參與DSSI，但最終只有半數國家簽訂協議，因為部分國家擔心此舉引致技術性違約。因此，IIF設計上述文件，紓緩該等國家的憂慮。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads