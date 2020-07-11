外電報道，社交媒體Facebook (fb)考慮在11月美國總統大選前，暫停接收政治廣告。
消息人士稱，fb仍未就暫停政治廣告作最後決定。fb發言人稱不置評。
圍繞政治廣告及政治人物的言論應否被核實一事，fb近期備受外界抨擊。較小型的社交平台Twitter已經拒絕接收任何政治廣告。
美國民主黨總統候選人拜登團隊數碼總監Rob Flaherty周五在Twitter貼文，表示fb平台內容大部分屬於非付費，即使fb不接收政治廣告，也不是解決政治言論問題根源的良方。
外電報道，社交媒體Facebook (fb)考慮在11月美國總統大選前，暫停接收政治廣告。
消息人士稱，fb仍未就暫停政治廣告作最後決定。fb發言人稱不置評。
圍繞政治廣告及政治人物的言論應否被核實一事，fb近期備受外界抨擊。較小型的社交平台Twitter已經拒絕接收任何政治廣告。
美國民主黨總統候選人拜登團隊數碼總監Rob Flaherty周五在Twitter貼文，表示fb平台內容大部分屬於非付費，即使fb不接收政治廣告，也不是解決政治言論問題根源的良方。
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