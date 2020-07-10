國際財經

新冠肺炎疫情陰霾揮之不去，美股表現反覆，道指開市後曾跌68點，但市場憧憬新疫苗可戰勝疫情，道指最多回升395點，全日高見26101點，收市仍飆逾360點，守穩26000點關；納指則續破頂並創收市新高。

歐股全線造好，美滙偏軟，金價在高位偏淡，油價則回升。

美國單日新增確診人數接連創新高，但吉利德藥廠(Gilead Sciences)數據顯示，抗病毒藥瑞德西韋(Remdesivir)有助降低新冠肺炎死亡率達62%；德國生物新技術公司BioNTech行政總裁薩欣(Ugur Sahin)表示，與美國醫藥巨擘輝瑞共同開發的新冠疫苗，預計在2020年底前通過審批，消息利好受惠經濟重啟的企業股價，美股得以收復失地。

6月PPI報跌 儲局安心放水

周初屢創新高的部份科技股回軟，納指較為波動，收市仍反彈0.66%，報10617點；盤中見10622點紀錄新高；Netflix收市再飆8%創紀錄，盤中破頂見555.88美元；亞馬遜同樣破頂見3215美元，收市微漲0.55%創收市新高。標指漲1.05%，收報3185點，花旗集團股價上揚6.51%，摩根大通升5.47%，為表現最強的道指成份股，高盛都攀升4.44%，均推動美股向上；道指收市反覆揚升369點或1.44%，報26075點。

美國6月生產商價格指數(PPI)出乎意料按月跌0.2%，遠不及預期漲0.4%，按年則降0.8%，反映能源價格上升產生的成本，被服務業需求疲弱抵消，距離通脹重臨尚有一段長時間，聯儲局可以安心繼續向市場放水及維持寬鬆貨幣政策。扣除食品和能源的6月PPI按月跌0.3%，遜於預期升0.1%。

此外，歐洲理事會公布復甦基金詳細建議，加上意大利及法國工業生產數據向好，刺激歐股由跌轉升，其中德股抽高1.15%，表現較佳；法股上揚1.01%，英股漲0.76%。亞股普遍企穩，MSCI亞太指數(不計日本)揚升0.95%，日本經濟受到水災打擊，日股下滑1.06%。

油價轉升 金價守1800美元

國際能源署(IEA)指出，疫情惡化令到原油需求持續偏低，但非洲地區的產油國因為原油輸送受阻，令早段下跌的油價掉頭回揚，紐約期油收市漲2.4%，每桶報40.55美元；倫敦布蘭特期油收報43.24美元，上升2%。

美滙指數尾段偏弱，挫0.05%，報96.65；歐羅升0.17%，報1.1305美元；日圓漲0.25%，報106.93日圓。英鎊上揚0.21%，報1.2631美元。

紐約期金收市回吐1.90美元或0.1%，每盎斯報1801.9美元，仍然守住1800美元關。本周累計，紐約期金較上周四假期短周收市價上揚約0.7%，為連續第5周造好，今年以來已抽高超過18%。