國際財經

美國新冠肺炎新增確診數字再創單日新高，惟美股未受影響，道指輕微低開後輾轉上揚，在銀行股急升推動下，尾段升幅擴大至約300點，重上26000點關。

截至本港時間凌晨約2時09分，道指報26006點，升300點或1.17%；標普500指數報3174點，升22點或0.71%；納指報10562點，反彈15點或0.14%。摩根大通股價抽高5.26%，暫時為表現最強的道指成份股，高盛都上揚4.38%；旅遊保險股Travelers與美國運通分別攀升2.94%和2.38%。波音回升3.05%。

特朗普:未考慮次階段中美貿談

美國總統特朗普表示，美國與中國的關係已遭嚴重破壞，他甚至不再思考與中國磋商第二階段貿易協議的事情，另有其他多項考慮，特朗普將兩國關係轉壞歸咎於中國沒有及早阻止新冠肺炎疫情蔓延。

約翰霍普金斯大學數據統計，截至周四，美國新增6.3萬宗確診病例，再創單日確診病例新高；其中，加州、佛羅里達州和得州合共新增3萬宗確診病例，幾乎佔美國所有新增病例的一半。

美國白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)警告，美國尚未完全控制疫情，若疫情按當前速度發展，未來美國單日新增病例可能突破10萬宗，並呼籲所有疫情惡化的州份應重新考慮重啟經濟計劃。