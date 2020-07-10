國際財經 即巿股評

新冠肺炎疫情二次爆發，美國超過20個州份已宣佈暫停經濟重啟活動，而多個美國聯儲局官員包括副主席克拉里達（Richard Clarida）均表示或會推出更多刺激措施。美匯指數於周三（7月8日）開始急跌，拖累美元/加元大幅下挫逾100點並失守1.3500，周四（7月9日）更進一步下滑至1.3488，創自6月23日以來的逾兩周新低。

不過，周四紐約期油下跌近3%，拖累加元表現，令美元/加元很快收復1.3500關口。此外，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在周四晚的公開講話中首度透露了他的經濟復興計劃，並抨擊其競爭對手、現任美國總統特朗普在當前的救市行動中把過多精力放在了股市方面。美國三大股指於盤中大跌，道指曾重挫逾500點，帶動美匯指數出現V型反彈，美元/加元亦受恵回升，今日（7月10日）滙價進一步反彈至1.3629，創6月30日以來的逾一周新高。

市埸應留意今晚20:30將會公布加拿大6月就業人口變動，屆時或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元自6月10日跌至三個月新低1.3313後大幅反彈，其後滙價輾轉上升至1.3713，並於觸及長期下降趨勢線後再度展開回調。不過，美元/加元多次下探1.3500關口均受到強勁支持，滙價更於今日突破下降趨勢阻力。若短期內美元/加元能企穩於前下降趨勢線1.3590之上的話，後市或可再次挑戰1.3700阻力位置。

交易策略方面，早前於7月2日所定的美元/加元沽盤已取消。短期內待美元/加元下跌至1.3490-1.3510區域買入，上望1.3700，跌穿1.3450止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供