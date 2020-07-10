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今日 17:12 國際財經

不敵疫情衝擊 美國無印良品申破產保護

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日本無印良品的美國分公司已向美國特拉華州(Delaware)一家法院申請破產保護。

全球多個品牌在不敵疫情衝擊下紛紛宣布倒閉，最新的是無印良品的美國分公司，該公司在破產申請中列出的資產和負債在5000萬至1億美元之間。

無印良品母公司良品計劃發表聲明指出，其美國分公司申請破產是由於疫情期間的門店關閉。該公司一直在努力應對高昂的租金和其他成本造成的損失，同時採取措施改善銷售。

無印良品的美國業務在過去的3個財年皆錄得虧損，上一財年虧損高達1000萬美元。

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