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五大國有銀行據報為香港自治法案制定應變

因應美國通過《香港自治法案》，工行(01398)等五大國有銀行擔心成為制裁目標，據報正制定應變措施。

美將禁政府合同公司使用華為等中資企業產品



美國一名官員稱，華府本周擬敲定監管規則，禁止美國政府從使用5家中資企業產品的公司購買商品或服務，涉及華為、海康威視和大華。

美國新增確診6.2萬宗破紀錄 世衞稱疫情未受控



據統計，全球新冠病毒確診超過1200萬宗，其中美國周三新增逾6.2萬宗，再破歷來單日最高紀錄。世衞警告，全球感染速度仍在加快，大部分國家疫情未受控，不排除病毒在密封場所藉空氣傳播的可能。美國白宮首席傳染病專家福西促疫情重災區再度封城。

道指收市挫361點 納指反覆創新高



美國首領失業金人數低過預期，加上重磅科網股造好，帶動納指反覆破頂並創收市新高，曾漲0.81%至10578點，收市升幅縮窄至0.53%，盤中也曾倒跌1.07%。疫情憂慮捲土重來，道指曾挫543點，收市挫361點或1.39%。標指下滑0.56%。亞馬遜股價破頂見3193.88美元，收市回順報3182.63，仍升3.29%；Walgreens季績虧損17.1億美元，計劃裁減英國4000個職位並停回購，股價挫7.76%；波音滑落3.81%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部上周首領失業金人數減少9.9萬，至131.4萬；持續申領人數降至1806.2萬人，低於預期。

￭ 美國國會復會，尋求月底前完成審議新紓困法案，但民主共和兩黨就援助金額等法案內容存分歧。

￭ 聯儲局本周資產負債表規模連跌第4周，穿7萬億美元。

￭ 波音據報干預員工評估飛機設計的工作，遭聯邦航空管理局調查。

￭ 富國銀行擬今年稍後裁員數千人。

￭ 美滙指數先跌後升，尾段抽高0.38%。歐羅兌美元跌0.4%。

￭ 紐約期金收挫0.9%，每盎斯報1803.8美元。

￭ 紐約期油收跌3.1%，布蘭特期油下滑2.2%。

￭ 英國股市收跌1.73%，法股挫1.21%，德股跌0.04%。

￭ 抖音母企字節跳動稱，尋求改變TikTok的公司架構，消息稱擬設企業總部。

￭ 國務院：深化投融資體制機制改革。

￭ 哈薩克出現不明肺炎個案，中國駐當地大使館提醒公民防範。

￭ 美國以人權為由制裁四名新疆高官，包括中央政治局委員兼新疆黨委書記陳全國，凍結這些官員資產。

機組人員須強制病毒檢測 美航聯航叫停飛香港



因應本港強制要求機組人員接受病毒檢測，聯合航空暫停往來香港的航班服務至7月10日。美國航空由達拉斯Fort Worth國際機場飛香港的航線，停飛時間延至8月5日。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25909點，較港低300點；騰訊(00700)、滙控(00005)都較港跌約1.8%。

￭ 恒指夜期收報26025點，低水185點。

￭ 港滙觸發強方兌換保證，金管局紐約尾市沽出19.91億港元。

￭ 本港周四新增42宗確診，34宗屬本地個案；消息稱再多14宗初步確診。

￭ 首相約翰遜發言人：英國重新考慮與香港的引渡安排。

￭ 銷售文件披露，阿里健康(00241)股東配售，集資31億至31.27億元。

￭ 三生製藥(01530)分拆的三生國健下周一IPO，預期22日內地科創板掛牌。

￭ 宏力醫療管理(09906)料下周一主板上市。