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今日 04:28 國際財經

獲利回吐拖跌期金 仍守穩1800美元

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獲利回吐壓力牽動國際金價周四從9年高位下滑，不過新冠肺炎大流行的威脅持續，吸引避險資金流入金市，金價收市仍然站在1800美元之上。

紐約8月期金收市跌16.8美元或0.9%，每盎斯報1803.8美元。前一天，期金升至9年新高的1829.8美元。

本港時間凌晨3時10分，現貨金每盎斯報1802.6美元，跌5.91美元或0.3%。

交易商稱，美元滙價堅挺，加上金價高位有獲利回吐壓力，拖累金價回軟。

加拿大道明證券指出，美國疫情嚴峻，避險資金追捧黃金，金價低位有支持力。

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