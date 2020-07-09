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今日 04:08 國際財經

道指收市挫361點 納指反覆創新高

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美國新申領失業救濟人數持續回落，但當地新型肺炎新增確診人數創單日新高，道指早段一度挫逾500點，收市仍下滑超過300點；納指則在科技股造好下，反覆溫和再創新高。

道指收市報25706點，跌361點或1.39%；全日低位觸及25523點，跌幅為543點。標普500指數收市報3152點，跌17點或0.56%；納指收市報10547點，升55點或0.53%；盤中曾挫1.07%，低見10379點。連鎖藥房集團Walgreens截至5月底止第三季業績虧損17.1億美元，集團計劃裁減英國4000個職位，並停止回購股份，股價急挫7.76%，為表現最差的道指成份股；波音被指干預員工的飛機設計工作，遭到聯邦航空管理局(FAA)調查，股價都滑落3.81%，雷神插水4.82%；油股雪佛龍與埃克森美孚同告倒退逾4%。

美國勞工部公布，上星期新申領失業救濟人數131.4萬人，低於市場預期，按周減少9.9萬人，顯示勞動人口在新冠疫情確診病例持續飆升下，仍逐漸重返工作崗位。

不過，美國周三新增確診新型肺炎逾6萬宗，再創單日新高紀錄，累計確診逾300萬宗，死亡人數最少13.1萬人，美國南部和西部成為重災區，亞利桑那州、加州、佛羅里達州和得州已佔美國新增病例近一半。

同時，美國總統特朗普威脅撤資，以向美國學校施壓，要求全面開學，並抱怨美國疾控中心(CDC)的復課指引過於嚴格。

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