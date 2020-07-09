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今日 03:28 國際財經

波音傳向員工不當施壓遭調查 股價受壓

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外電報道，美國波音公司被員工指稱干預其工作。消息曝光後，波音周四早段股價一度下滑4%。

報道稱，美國聯邦航空管理局(FAA)過往一直推行一項計劃，容許飛機製造商在飛機設計工作方面，協助當局進行評估。但有波音工程人員投訴，指稱波音向員工施壓，試圖影響工人的工作。FAA就事件展開正式調查。

印尼獅航一架波音737 MAX型號飛機，2018年在雅加達墜毀後，FAA收緊監管要求，但遭到5名波音工程師投訴，指FAA干預波音的工作，FAA於是展開調查行動。

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