國際財經

愛爾蘭財長多諾霍(Paschal Donohoe)周四擊敗對手，包括西班牙經濟部長卡爾維諾(Nadia Calvino)與盧森堡財長Pierre Gramegna，成為新任歐羅集團主席。

多諾霍將於7月13日接替沈德諾(Mario Centeno)的歐羅集團主席職務，任期至2022年底。

多諾霍表示，接棒歐羅集團主席後，將致力充當各成員國之間的橋樑，推動各國經濟在疫情後得以復甦。

歐洲政治觀察家相信，多諾霍的首個任務將，將是平衡南歐與北歐成員之間，就遵守財政約章問題出現的分歧。