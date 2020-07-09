國際財經

路透報道，搜尋引擎谷歌(Google)收購智能穿戴腕錶製造商Fitbit的交易，可能面對歐盟反壟斷監管機構的全面審查。谷歌須解決監管機構關於市場壟斷的疑慮。

歐盟將於7月20日決定，谷歌收購Fitbit的交易是否須接受全面審查。根據報道，谷歌可於7月13日前提出妥協方案，讓歐盟監管機構釋除疑慮。消息人士指出，谷歌可能要向監管機構承諾，不會使用Fitbit用戶的數據推廣谷歌廣告。

谷歌發言人表示，相信智能穿戴腕錶市場競爭相當激烈，谷歌的加入將有助消費者得到更佳產品。