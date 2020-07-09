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今日 22:53 國際財經

美將禁政府合同公司使用華為等中資企業產品

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美國一名官員表示，特朗普政府計劃本周敲定監管規則，將禁止美國政府從使用5家中資企業產品的公司購買商品或服務，涉及華為、海康威視和大華。

該規定可能對那些向美國政府銷售商品和服務的公司產生廣泛影響，因為他們現在將需要證明自己沒有使用大華或海康威視的產品。

路透引述白宮預算管理局代理局長Russ Vought在一份聲明中表示，美國正面臨來自中國等外國對手試圖滲透其體系的巨大危險，特朗普政府通過全面執行聯邦採購禁令，讓政府在對抗華為等方面保持強大。

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