國際財經 即巿股評

上周四（7月2日）公布的美國6月非農就業新增職位創下歷史新高，大增480萬，遠超市埸預期增加305.8萬，失業率為11.1%，同樣低於市埸預期12.5%。美匯指數拉升下拖累倫敦金短線下插逾10美元至1757.48美元，不過，受環球避險因素所支撐，金價很快便收復失地並重返1770之上。

另外，新冠肺炎疫情二次爆發亦助長倫敦金繼續強勢上升，美國超過20個州份已宣布暫停經濟重啟活動，而多個美國聯儲局官員包括副主席克拉里達（Richard Clarida）均表示或會推出更多刺激措施。本周三（7月8日）倫敦金一舉突破1800美元大關並升至1817.87美元，創自2011年9月以來的近9年新高，而且連續第三日錄得上升。

值得留意的是，近月全球多國央行進一步放寬銀根，為倫敦金帶來支撐，倫敦金直至6月為止已經連續上升三個月，上升幅度逾200美元。市埸應留意下周四（7月16日）20:30將公布美國零售銷售數據，屆時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金直至上周為止已連升四周，本周進一步突破1800美元關口至近9年新高1817.87美元，在日線圖形成明顯上升通道。雖然金價升勢強勁，但仍需注意倫敦金於月線圖RSI已出現嚴重超買，短期內若金價未能升穿1822美元阻力（由5月18日高位1765.22美元至6月5日低位1670.95美元下跌浪的161.8%斐波那契投射水平）並失守1800美元的話，後市或會大幅回落至1780/82甚至1760附近水平。

交易策略方面，早前於6月29日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金回升至1822-1824美元區域沽出，下望1802美元，升穿1828美元止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供