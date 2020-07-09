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今日 18:42 國際財經

歐股中段個別走 關注疫情進展

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中美關係持續緊張，美國新型肺炎確診病例大幅增加，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報6120點，跌35點或0.58%；德國DAX指數報12659點，升164點或1.32%；法國CAC 40指數報4986點，上揚5點或0.1%；意大利富時MIB指數報19797點，跌101點或0.51%。

道指期貨暫報25915點，跌54點。

中美持續角力，美國國務卿蓬佩奧表示，北京承諾給予香港人50年高度自治，但只是過了23年，已經變成空頭支票，又強調華府將竭力阻止中國政府通過社交媒體與電訊網絡方式，偷取美國民眾的個人資料。白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)表示，總統特朗普正密切關注抖音國際版TikTok、微信及其他中國應用程式。

另外，歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長德加洛表示，歐洲央行準備在必要時更加創新使用其貨幣工具。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)認為，今年當地經濟收縮幅度將高達11%。

疫情方面，美國新冠病毒累積確診個案突破300萬宗，包括佛羅里達、路易斯安那和亞利桑那等州份，病例都出現劇增，其中佛羅里達州的深切治療病房床位已告爆滿。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報40.74美元，跌0.16美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報43.31美元，升0.02美元或0.05%。

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