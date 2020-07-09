國際財經

中美持續角力、美國確診病例大幅增加，大市繼續在經濟數據改善帶來的樂觀情緒和確診病例上升的憂慮之間拉鋸，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報6154點，跌2點或0.04%；德國DAX指數報12611點，升116點或0.94%；法國CAC 40指數報4983點，上揚1點或0.04%；意大利富時MIB指數報19926點，升26點或0.13%。

道指期貨暫報25866點，跌103點。

中美緊張關係未見紓緩，美國國務卿蓬佩奧表示，北京承諾給予香港人50年高度自治，但只是過了23年，已經變成空頭支票，又強調華府將竭力阻止中國政府通過社交媒體與電訊網絡方式，偷取美國民眾的個人資料。白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)表示，總統特朗普正密切關注抖音國際版TikTok、微信及其他中國應用程式。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美貿易協議沒有破裂，美國仍然在大力參與第一階段對華貿易協議，惟在其他領域，中國和美國存在巨大困難，美方將採取進一步行動。

經濟方面，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)相信，美國經濟復甦步伐將保持良好勢頭，今年底前失業率可望回落至7%。但亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)稱，5月以來美國經濟反彈勢頭似乎已經變為持平。里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin形容，美國經濟現況有如飛機遇上氣穴(air pocket)，企業5月重啟時應付完手頭訂單後，生意便無以為繼。

疫情方面，美國新冠病毒累積確診個案突破300萬，南方州份包括得克薩斯、佛羅里達、路易斯安那和亞利桑那，病例都出現劇增，其中佛羅里達州的深切治療病房床位已告爆滿。

美國原油庫存上周意外地增加，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報40.72美元，跌0.18美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報43.11美元，跌0.18美元或0.42%。