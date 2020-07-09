美國媒體報道，社交媒體Twitter正招聘人手成立團隊，以開發訂閱平台。該公司股價周三收市升7.34%。
根據報道，Twitter在網站發布招聘廣告，表示正籌備推出付費平台Gryphon，希望為此招聘人手。
該公司沒有提及具體細節，但表示有關平台的設計人員將配合Payments與Twitter.com等團隊。
《華爾街日報》引述消息人士稱，Twitter正研究不同增加收入的方案，但最終不一定發展訂閱平台業務。
Twitter未有回應查詢。
今日 09:10 國際財經
美國媒體報道，社交媒體Twitter正招聘人手成立團隊，以開發訂閱平台。該公司股價周三收市升7.34%。
根據報道，Twitter在網站發布招聘廣告，表示正籌備推出付費平台Gryphon，希望為此招聘人手。
該公司沒有提及具體細節，但表示有關平台的設計人員將配合Payments與Twitter.com等團隊。
《華爾街日報》引述消息人士稱，Twitter正研究不同增加收入的方案，但最終不一定發展訂閱平台業務。
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