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疫情刺激紐約期金突破1800美元 創9年高

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美國確診新冠肺炎人數扳升，避險資金流入金市，國際金價周三突破1800美元水平，創下9年新高。

紐約8月期金收市升10.7美元或0.6%，每盎斯報1820.6美元。較早時曾升至1829.65美元，是2011年9月以來最高。

本港時間凌晨3時58分，現貨金每盎斯報1809.28美元，升14.12美元或0.8%。

OANDA高級分析員Ed Moya認為，多項因素利好金價，包括美國確診新冠肺炎人數扳升、美元滙價偏軟、聯儲局高官暗示將加推支持經濟措施，以及市場資金尋求避風塘。

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