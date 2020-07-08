國際財經

蘋果和微軟等科技股繼續推動美股向上，道指周三曾升219點，但很快被疫情憂慮拖低，標指同樣一度反覆回軟；不過，美股尾段再度發力，三大指數最終上漲收市；納指相對堅挺，收市抽高超過1.4%，蘋果股價創下新高。金價在避險情緒支持下升穿1800美元，創9年新高。

道指漲219點後反覆

道指高開59點後，未幾倒跌73點，標指也曾跌0.28%，兩大指數收市仍分別抽高177點(0.68%)及0.78%。納指緊貼全日高位收市攀升1.44%。蘋果和微軟皆升逾2%，Netflix、Facebook、Alphabet分別上漲1.95%、1.13%和0.92%。半導體設計公司輝達(Nvidia)升3.49%，市值首次超越晶片巨頭英特爾(Intel)，英特爾微升0.51%。

蘋果、微軟、Facebook和Netflix本周二齊破頂，帶動納指錄得今年第27次日內新高，但最終被大圍弱勢拖累，低收0.86%。

National Securities首席市場策略師霍根表示，除非新冠肺炎確診數目下降或者疫苗有好消息，否則本月股市將繼續在經濟數據改善帶來的樂觀情緒和確診病例上升的憂慮之間拉鋸。

歐股廣泛下挫，Stoxx 600指數跌0.67%，其中銀行股跌1.9%；法股下滑1.24%，德股和英股分別跌0.97%和0.55%。大部分亞股向下，日股跌0.78%，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.5%。

紐約期金收市高於1800美元

美股造好減少美元的避險需求，兌一籃子主要貨幣的美滙指數尾段跌0.42%，報96.48；美元兌歐羅跌0.51%，報1.1333美元，兌日圓亦回吐0.24%，報107.26日圓。

美國確診病例持續大幅增加，令投資者對後市看法趨謹慎，買入黃金對沖風險，紐約期金收市升0.6%，每盎斯報1820.6美元，是2011年9月以來最高的水平；盤中曾高見1829.80美元，升幅達到1.09%。CMC Markets英國首席市場分析師休森指出，投資者用黃金對沖高風險資產，因為他們愈來愈相信經濟V形復甦的機會很微。

美國原油庫存上周意外地增加後，油價反覆爭持，紐約期油收市升0.7%，每桶報40.9美元；布蘭特期油漲0.5%，收報43.29美元。能源資訊局(EIA)周三公布，在截至7月3日的一周，美國原油庫存增加了565.4萬桶，分析員此前預期減少320萬桶；而截至6月26日一周的庫存減少719.5萬桶。