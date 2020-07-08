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上周四（7月2日）歐盟首席談判代表巴尼爾（Michel Barnier）表示願意放棄自己的部分要求，以尋求達成脫歐協議。另一方面，英國脫歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）亦指將致力和歐盟於7月就協議的基本原則達成共識，英鎊/美元於當日曾升至一周新高1.2527。

雖然當日公布的美國6月非農就業人口增長創下歷史新高並遠超市埸預期，帶動美滙指數攀升並拖累英鎊/美元回落近百點至1.2437，但消息指英國財政部長蘇納克（Rishi Sunak）將於今日（7月8日）宣布一系列政策，以幫助經濟從疫情危機中恢復。消息再度提振英鎊，英鎊/美元自上周五（7月3日）起連續三個交易日錄得上升，周二（7月7日）更一度攀升至1.2589，刷新自6月16日以來的三周新高。

值得留意的是，近日美國新冠肺炎疫情陷入第二波爆發的消息亦同時令避險資金湧入美元資產，或會拖累英鎊/美元再次走低。市埸應留意英國將於下周二（7月14日）14:00公布5月國內生產總值（GDP）數據，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元於6月29日跌至1.2249，並創下1個月新低，其後滙價於1.2250受到支持並重新向上，於日線圖形成小型上升通道。不過，英鎊/美元目前已大幅回升逾300點，並受制於自去年12月高位1.3514延伸而下的長期下降趨勢線阻力1.2600-1.2650水平。若短期內英鎊/美元能升破下降趨勢線的話，後市或可沿上升通道挑戰6月高位1.2810；否則，滙價或會再度下探上升通道底部1.2300水平。

交易策略方面，我們根據6月19日策略於1.2520建立的英鎊/美元沽盤（下望1.2200，移動止損1.2350）已於1.2280提前平倉，獲利240點。短期內待英鎊/美元回升至1.2580-1.2600區域沽出，下望1.2305，升穿1.2650止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供