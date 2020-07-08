國際財經

全球多國新冠病毒疫情反彈，市場憂慮經濟復甦步伐再度放緩，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時41分，英國富時100指數報6171點，跌17點或0.29%；德國DAX指數報12528點，挫88點或0.71%；法國CAC 40指數報4991點，下滑52點或1.04%；意大利富時MIB指數報19896點，跌126點或0.63%。

道指期貨暫報25731點，跌39點。

全球確診新型肺炎突破1180萬宗，超過54萬人死亡。美國確診個案超過300萬宗，單日新增約46500人染病，其中得州與加州分別各新增逾萬宗個案，部分州份暫緩重啟經濟活動。澳洲維多利亞州關閉與新南威爾士州的邊境，墨爾本亦實施封城措施。

白宮首席傳染病專家福西亦指出，美國處理疫情的手法欠佳，目前仍深陷第一波疫情之中。巴西總統博爾索納羅昨日亦證實確診，承認測試結果呈陽性。

標普再下調今年全球經濟增長預期，由原來估計的收縮2.4%調整至收縮3.8%，以反映疫情對印度等新興市場帶來更長遠、深遠的衝擊。法國統計局表示，第二季經濟可能較第一季收縮17%，但下半年經濟料將強勁反彈，預測第三季經濟料反彈19%，第四季進一步增長3%。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報40.51美元，跌0.11美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報43.04美元，跌0.04美元或0.09%。美國能源資訊局將公布上周原油庫存，市場預期將減少311.4萬桶，汽油庫存則預期減少2000桶。