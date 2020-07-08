國際財經 即巿股評

全球新冠肺炎疫情無好轉，累隔晚美股下跌，三大指數齊隊到挨近最低位收市，但大家都冇有怕，因為芬佬與散戶都深信，利率只會往負走，全球央行會無限放水救地球。

作為淡友之王的渾水(Muddy Waters)，其創辦人布洛克(Carson Block)認為，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)簡直喺醉酒揸住超速快車等撞，因為股市角色與經濟脫節。

摩通又變臉看淡美股

連兩周前，突然將美股評級由「中性」上移到「增持」的摩通，又再突然變臉，認為美股下半年風險回報不吸引，相信表現會同上半年一樣，會再到落後比債券及現金，原因是疫情對經濟造成進一步打擊，經濟陷入衰退的風險加大。

總括而言，以估值去計，美股市盈率比天還高，入得場都喺膽博膽，有咩依郁就要第一時間跳船！

周一叫大家留意物管股、金銀礦股、平安好醫生(01833)等等，整體上今日整體開車，連一直大落後的山東黃金(01787)，也突然勁升逾一成創新高，都總算老懷安慰。

至於美國上市的金銀礦股，除了過往講過金礦股ETF GDX及GDXJ外，近期留意隻B2Gold(代號BTG)，呢間喺加拿大公司，但年紀相當輕，於2007年成立，旗下的金礦位於菲律賓、納米比亞、馬里和哥倫比亞。

B2Gold估值平

B2Gold創意十足，為降低成本，集團位於納米比亞金礦2018年落成太陽能發電廠，向旗下金礦供電慳成本，更計劃在馬里金礦在2021年亦興建光伏電站，而集團今年首季每盎司黃金成本為721美元，比原先估計的822美元低，全年料每盅司成本為780至820美元。

此外，B2Gold首季合共銷售23.95萬黃金，平均售價為1588美元，黃金銷售44%至3.8億美元，純利大升2.2倍至7229萬美元，現時市值達60.55億美元，折合469.3億港銀，其實規模一D都唔細，約等相神華差不多。

B2Gold目前預期市盈率為13.6倍(圖二)，遠比本港上市的金礦股平(表一)，更重要是股本回報率(圖二)正在提升當中，隨著金價造好，未來升到20倍市盈率亦不感驚奇，故長線目標睇8.6美元，跌穿4.8美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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